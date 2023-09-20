СК РФ сообщил о проведении обысков в офисе газовой компании после взрыва в Балашихе

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Сотрудники Следственного комитета РФ проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний после взрыва газа, произошедшего в жилом доме в Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

"В настоящее время следователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний, изымается вся необходимая документация. Допрашиваются их работники. Сотрудники экстренных служб продолжают осуществлять разборы завалов", – указано в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело, возбужденное по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Подмосковью.

В данный момент на место происшествия прибыл исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по МО Ярослав Яковлев, он будет координировать действия сотрудников полиции.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате этого были повреждены как минимум 10 квартир, погибли пять человек, еще шесть пострадали, в том числе и спасатели, которые оказались завалены из-за повторного обрушения стен дома.

В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".



Двое спасателей погибли после повторного обрушения в доме в Балашихе