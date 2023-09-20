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20 сентября, 12:28

Происшествия

Двое спасателей погибли после повторного обрушения в доме в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Двое спасателей, попавших под повторное обрушение дома, погибли в Балашихе. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, сейчас из-под завалов извлечены еще 4 спасателя, которые были переданы врачам.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждены оказались как минимум 10 квартир.

В результате взрыва погибли три человека, четверо пострадали и были госпитализированы. По другим данным, число пострадавших достигает восьми человек.

В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Троих спасателей придавило при повторном обрушении в Балашихе

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