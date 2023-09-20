Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до 5

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

При обрушении стен в жилом доме в результате взрыва газа в Балашихе пять человек погибли и девять пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"По уточненной информации, всего пострадали 14 человек, 5 из них погибли", – сказал он.

Утром 20 сентября в жилом девятиэтажном доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв газа, в результате чего были повреждены как минимум 10 квартир.

Позже в доме произошло повторное обрушение стен, в результате чего двое спасателей погибли, еще два пострадали.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Позже Следственный комитет РФ по Московской области организовал обыски в офисах управляющей и газовой компаний, а также допросы работников.



Двое спасателей погибли после повторного обрушения в доме в Балашихе