20 сентября, 13:22Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до 5
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
При обрушении стен в жилом доме в результате взрыва газа в Балашихе пять человек погибли и девять пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"По уточненной информации, всего пострадали 14 человек, 5 из них погибли", – сказал он.
Утром 20 сентября в жилом девятиэтажном доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв газа, в результате чего были повреждены как минимум 10 квартир.
Позже в доме произошло повторное обрушение стен, в результате чего двое спасателей погибли, еще два пострадали.
В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Позже Следственный комитет РФ по Московской области организовал обыски в офисах управляющей и газовой компаний, а также допросы работников.
Двое спасателей погибли после повторного обрушения в доме в Балашихе
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