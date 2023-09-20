В МЧС предупредили о сохранении угрозы обрушения дома в Балашихе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Угроза дальнейшего обрушения дома в Балашихе, в котором ранее произошел взрыв газа, сохраняется. Об этом сообщил РИА Новости замминистра МЧС РФ Илья Денисов.

При этом он отметил, что поисковые собаки во время разбора завалов не нашли живых людей.

"На данным момент завалы обследованы при помощи кинологов. Собаки показали, что внутри завалов живых людей нет", – заявил Денисов.

Дальнейшие поисковые работы будут организованы после устранения угрозы обрушения.

Ранее двое спасателей, попавших под повторное обрушение дома, погибли в Балашихе. По информации МЧС, из-под завалов были извлечены еще четыре спасателя, которые были переданы врачам.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждены оказались как минимум 10 квартир.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли пять человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир