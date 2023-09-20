Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме в Балашихе

Взрыв газа произошел в одной из девятиэтажек Балашихи утром 20 сентября, пострадали не менее 10 квартир. Пять человек погибли, еще 13 пострадали. Подробнее – в материале Москвы 24.

Снесло три этажа

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Взрыв газа произошел в доме на улице Октябрьской в Балашихе 20 сентября в 08:21. Из-за этого обрушились третий, четвертый (там произошел хлопок) и пятый этажи, а также два балкона. Повреждены не менее 10 квартир, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На место оперативно выехали бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф. К разбору завалов привлекли 200 специалистов и 60 единиц техники. Движение транспорта в районе дома перекрыли. Всего после произошедшего из здания эвакуировали 170 человек, для них подготовили пункты временного размещения.

При обрушении стен из-за взрыва погибли пять человек, пострадали 13. В том числе при разборе завалов произошло повторное частичное обрушение здания – из-за этого погибли два спасателя, еще двое пострадали. По данным СМИ, погибшие – 42-летний Магомед и 36-летний Олег – участвовали во многих операциях, считали свое дело смыслом жизни. У Магомеда осталась супруга, у Олега – жена и двое детей.



Сергей Юров глава городского округа Балашиха Сейчас наша самая главная задача – определиться с теми людьми, кто сегодня не сможет вернуться в свои квартиры. По этим квартирам мы предоставим временное жилье для размещения.

По словам главы городского округа Сергея Юрова, для жителей дома предусмотрят всю необходимую помощь.

Уточняется, что администрация округа открыла два пункта сбора гумпомощи. В свою очередь, губернатор региона добавил, что жителям пострадавших квартир начнут менять выбитые окна с 20 сентября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, изымается вся необходимая документация, допрашиваются сотрудники. Рассматриваются несколько версий взрыва – среди них неисправность газового оборудования и возможное недобросовестное использование газовых приборов, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По словам главы области, разбор завалов продлится до конца дня. При этом он предупредил, что в трех соседних подъездах еще возможны обрушения. Воробьев отметил, что специалисты также проводят экспертизу дома, она займет примерно двое суток.

"Дом затрясся"

Местная жительница Татьяна рассказала телеканалу Москва 24, что в момент происшествия находилась в прихожей своей квартиры.





Татьяна очевидец взрыва газа в одной из многоэтажек Балашихи Прогремел взрыв, люди бежали, приехали МЧС, пожарные. Третий, четвертый, пятый этажи полностью разворотило. Второй сверху до низу засыпан бетонными плитами. Были слышны женские крики.

"Соседи на третьем и четвертом этажах помогали разбирать завалы. Квартиры было видно полностью, стен в доме нет", – сказала Татьяна.

По словам жительницы соседнего дома, Людмилы, в пострадавшем здании живет ее знакомая.

"Приятельница мне звонит, говорит: "Люда, нас тут взорвали". Вышла с собакой, трясется вся. Трагедия просто жуткая. У нас такой тихий район, и вдруг такое", – сказала женщина телеканалу Москва 24.



Еще один очевидец Михаил Мурчиков добавил в разговоре с РЕН ТВ , что из-за мощной взрывной волны стекла вылетели и в соседних домах.

"У знакомой рядом плиту даже разорвало. Я уехал оттуда, не могу смотреть. Рвануло там хорошо. В соседнем доме и напротив повышибало все окна. И балконы все повылетали", – отметил Михаил.

Сотрудник кофейни, которая находится в доме, Никита Зинченко в разговоре с телеканалом "360" рассказал, что в момент взрыва был на рабочем месте.





Никита Зинченко очевидец взрыва в одной из многоэтажек Балашихи Дом затрясся, поднялась пыль на улице, был грохот просто устрашающий, полетел бетон с потолка. Мы выбежали, на лестнице стекла уже лежали, здесь повылетало все. <...> Люди кричали очень сильно. Кто-то кого-то вытаскивать пытался до того, пока не приехали службы.

Телеграм-канал Mash отметил, что взрыв мог прогреметь в квартире, где жила 89-летняя женщина (она скончалась на месте). Кроме того, по данным телеграм-канала SHOT, накануне вечером жильцы жаловались на запах газа в подъезде. Жители говорят, что даже вызывали службы, но якобы никто не приехал и ничего не проверил. В свою очередь, житель пострадавшего дома рассказал ТАСС, что в последний раз специалисты осматривали газовое оборудование в многоэтажке примерно за месяц до трагедии.