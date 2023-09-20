Неисправность газового оборудования могла привести ко взрыву в Балашихе – СК РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Неисправность газового оборудования рассматривается в качестве одной из возможных причин взрыва в доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы подмосковного управления СК РФ Ольгу Врадий.

"Следствием рассматривается ряд версий (взрыва. – Прим. ред.), в том числе неисправность газового оборудования, а также возможное недобросовестное использование газовых приборов", – сказала представитель ведомства.

Ранее ТАСС со ссылкой на службы технадзора сообщал, что причиной хлопка могла стать утечка бытового газа. Как утверждают очевидцы, она произошла в незаселенной квартире.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждены оказались как минимум 10 квартир.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли пять человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.



Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до 5