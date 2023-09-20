Специалист рассказал, как определить возможную утечку газа в доме

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Одной из частых причин взрывов газа в домах является достижение предельно-допустимой концентрации газа. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на инженера сервисной службы по газовому оборудованию Эдуарда Милованова.

Он также отметил, что газ скапливается по причине неправильной работы вентиляции. По его словам, это происходит, например, если люди во время ремонта перекрывают вентиляционные каналы, вставляют туда вентиляции с вытяжки из кухни.

"Дальше при открытии газа или если происходит какая-то утечка, газ скапливается и достигает своих предельных допустимых значений", – заявил инженер.

Как он утверждает, спасти себя от таких инцидентов можно: необходимо проверить вентиляцию или вызвать мастера по прочистке, если есть проблемы. Чтобы самому оценить работу вентиляции, специалист рекомендует поднести к ней лист А4. Если чувствуется циркуляция воздуха, тогда вентиляция исправна.

"Если никакого движения нет, то нужно обратиться в ТСЖ с тем, что у вас вентиляционные каналы не работают", – предупредил инженер.

При этом Милованов также посоветовал установить специальные газовые сигнализаторы, которые будут сообщать о любой утечке.

Ранее взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждены оказались как минимум 10 квартир.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли пять человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до 5