Момент повторного обрушения стены в доме в Балашихе попал на видео

Момент повторного обрушения стены многоэтажного дома в Балашихе, пострадавшего ранее от взрыва газа, сняли на видео.

На видео заметно, как стена с пятого этажа рушится прямо на спасателей в момент, когда они осуществляли разбор завалов на третьем этаже. Там на данный момент находятся женщина с пятилетней дочерью, которых придавило плитой.

Ранее двое спасателей, попавших под повторное обрушение дома, погибли в Балашихе. По информации МЧС, из-под завалов были извлечены еще 4 спасателя, которые были переданы врачам.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждены оказались как минимум 10 квартир.

В результате взрыва погибли три человека, четверо пострадали и были госпитализированы. По другим данным, число пострадавших достигает восьми человек.

В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Двое спасателей погибли после повторного обрушения в доме в Балашихе