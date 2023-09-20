Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе возросло до 13

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе возросло до 13, семеро из них были доставлено в больницы. Об этом ТАСС сообщили медицинские службы.

По информации источника, остальные шесть человек отправлены на амбулаторное лечение.

"По последним данным, за медицинской помощью обратились 13 человек, из них семь госпитализированы, в том числе три сотрудника МЧС", – добавили в медслужбе.

Замглавы МЧС РФ Илья Денисов сообщил, что поисковые собаки пока не обнаружили под завалами людей.

В свою очередь, глава муниципалитета Сергей Юров отметил, что нуждающиеся жильцы поврежденного дома получат временное жилье из маневренного фонда местной администрации.

Соответствующий приказ дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с местными жителями.

"Фонд капитального ремонта также присутствует на месте и будет оказывать всю необходимую помощь в плане восстановления дома", – заявил глава муниципалитета, его слова приводятся в телеграм-канале администрации Балашихи.

Как сообщает администрация, восстановлением поврежденного дома займутся после того, как МЧС разберет все завалы, а специалисты проведут экспертизу здания. Также Юров добавил, что на данный момент экстренные службы проверяют и соседний дом № 9, где были выбиты окна после взрыва газа.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждены оказались как минимум 10 квартир.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли пять человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир