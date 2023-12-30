Эксперт рассказал, как избежать пожара при использовании гирлянд

30 декабря, 08:00Общество
Фото: depositphotos/jeka2009
Во избежание ЧП в новогодние праздники необходимо использовать качественную гирлянду. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко.
По его словам, приобретать электрические украшения для елки следует у проверенных продавцов, например в сетевых магазинах. Таким образом, риск купить поддельную гирлянду ниже. При производстве контрафактных изделий используются не прошедшие проверку качества материалы. У таких гирлянд сильно нагреваются места соединения вилки и лампочек с проводом, а также сам кабель, что может стать причиной пожара.
Однако ЧП способно спровоцировать и хорошее изделие, если им неправильно пользоваться. Чтобы украшение работало безопасно, важно не рвать его, не мять и не обливать жидкостью. Также Глущенко отметил, что гирлянды нельзя держать включенными долго и тем более оставлять горящими, уходя из дома.
Кроме того, специалист призвал не украшать елку свечами, бенгальскими огнями или хлопушками.
Саму же елку лучше не устанавливать вблизи отопительных приборов, так как они могут нагреть гирлянду и спровоцировать возгорание. Также нежелательно размещать праздничное дерево у розеток или электрических щитков. Если они станут источниками пожара, из-за елки пламя может быстро распространиться.
"Если возгорание произошло, то в первую очередь необходимо эвакуировать находящихся в квартире людей, хотя бы выгнать в коридор. После этого незамедлительно позвонить в МЧС по номеру 112. Затем, по возможности, принять меры к тушению пожара или хотя бы к недопущению распространения огня", – заключил специалист.
Ранее сообщалось, что в РФ в период новогодних праздников каждые две минуты происходят пожары. Такую статистику привел директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. При этом в обычные дни пожары в стране случаются каждые 10 минут, уточнил он.
Читайте также