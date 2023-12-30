Эксперт рассказал, как избежать пожара при использовании гирлянд

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Во избежание ЧП в новогодние праздники необходимо использовать качественную гирлянду. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко.

По его словам, приобретать электрические украшения для елки следует у проверенных продавцов, например в сетевых магазинах. Таким образом, риск купить поддельную гирлянду ниже. При производстве контрафактных изделий используются не прошедшие проверку качества материалы. У таких гирлянд сильно нагреваются места соединения вилки и лампочек с проводом, а также сам кабель, что может стать причиной пожара.

Однако ЧП способно спровоцировать и хорошее изделие, если им неправильно пользоваться. Чтобы украшение работало безопасно, важно не рвать его, не мять и не обливать жидкостью. Также Глущенко отметил, что гирлянды нельзя держать включенными долго и тем более оставлять горящими, уходя из дома.

Кроме того, специалист призвал не украшать елку свечами, бенгальскими огнями или хлопушками.





Александр Глущенко эксперт в сфере пожарной безопасности Давайте начнем с буквы закона. Использование открытого огня в замкнутых помещениях запрещено. Есть у нас группа граждан, которые считают, что могут делать что угодно в собственной квартире. Но не надо забывать, что, совершая какие-то действия на своей жилплощади, вы несете ответственность за весь дом. А пожар коснется всех.

Саму же елку лучше не устанавливать вблизи отопительных приборов, так как они могут нагреть гирлянду и спровоцировать возгорание. Также нежелательно размещать праздничное дерево у розеток или электрических щитков. Если они станут источниками пожара, из-за елки пламя может быстро распространиться.

"Если возгорание произошло, то в первую очередь необходимо эвакуировать находящихся в квартире людей, хотя бы выгнать в коридор. После этого незамедлительно позвонить в МЧС по номеру 112. Затем, по возможности, принять меры к тушению пожара или хотя бы к недопущению распространения огня", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в РФ в период новогодних праздников каждые две минуты происходят пожары. Такую статистику привел директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. При этом в обычные дни пожары в стране случаются каждые 10 минут, уточнил он.

