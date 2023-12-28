Один человек погиб при пожаре в доме на Алтуфьевском шоссе

Фото: телеграм-канал Readovka

Квартира загорелась в многоэтажном доме на Алтуфьевском шоссе. В результате пожара погиб человек. О происшествии столичная прокуратура рассказала в своем телеграм-канале.

"В результате пожара в квартире жилого дома на Алтуфьевском шоссе погиб мужчина 1972 года рождения. Он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство проконтролирует ход процессуальной проверки по данному инциденту.

Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Федора Полетаева, жертвой возгорания стала женщина 1966 года рождения. Также в результате ЧП пострадал мужчина, его госпитализировали.

Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точную причину специалисты определят после пожарно-технической экспертизы.



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