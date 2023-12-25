Пожар произошел в торговом комплексе в Хабаровском крае

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Пожарные тушат возгорание, которое началось в одном из торговых комплексов в рабочем поселке Хор Хабаровского края. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что пожар вспыхнул в торговом комплексе на улице Ленина. Огонь быстро распространился по конструкциям здания, площадь возгорания, предварительно, составляла 480 квадратных метров.

Через некоторое время огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Вместе с тем работа по проливке и разбору конструкций продолжается.

В МЧС сообщили, что информация о возможных пострадавших не поступала. Здание самостоятельно покинули 22 человека. Сотрудники Госпожнадзора проведут проверку по факту возгорания. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в помещении, где находился котел.

Ранее пожар произошел на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманске на предварительной площади в 30 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что возгорание произошло в одной из кают на лихтеровозе "Севморпуть".

Через некоторые время пожарным удалось полностью потушить огонь. В МЧС уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал.