Пожар произошел на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманске

Фото: 123RF/tayo76

Пожар вспыхнул на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманске на предварительной площади 30 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Мурманской области.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что возгорание произошло в одной из кают на лихтеровозе "Севморпуть".

В данный момент пожарные предпринимают все усилия для скорейшей ликвидации огня, угрозы распространения пожара нет, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате пожара в двухквартирном доме в приморском селе Черниговка. По предварительной версии следователей, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

До этого пожар уничтожил стоянку с 30 автомобилями в Чите. Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича. Помимо стоянки с автомобилями, огонь также охватил нежилой дом, который находился рядом.

Столичные пожарные спасли 13 человек на Хорошевском шоссе