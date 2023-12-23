Около 300 человек эвакуировали из ТРЦ "Хорошо" в Москве из-за пожара на крыше

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Около 300 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Хорошо" на севере Москвы из-за короткого замыкания с пожаром на крыше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства уточнил, что короткое замыкание произошло из-за прорыва трубы с горячей водой. Как он отметил, в самом здании задымления нет. В настоящее время открытое горение устранили на площади в 3 тысячи квадратных метров.

"Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

22 июля в ТЦ "Времена года" произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек.

По факту смерти людей завели уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

Позже был задержан главный инженер компании, обслуживающей торговый центр "Времена года", Евгений Боткин.

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