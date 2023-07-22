ТЦ "Времена года" оказывает содействие экстренным службам после ЧП

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Торговый центр "Времена года", в котором произошел прорыв трубы с горячей водой, оказывает максимальное содействие экстренным службам, сообщили в пресс-службе ТЦ.

"От лица торгового центра мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается своевременная медицинская помощь", – заявила СЕО галерей "Времена года" Лилит Адибекян.

По ее словам, обстоятельства случившегося выясняются. В торговом центре уточнили, что прорыв трубы произошел в гастрономе "Глобус Гурмэ", расположенном на минус первом этаже. На место немедленно были вызваны экстренные службы, которые оперативно приехали в торговый центр. Была также организована эвакуация и экстренная помощь сотрудникам и посетителям.

Утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном на цокольном этаже ТЦ "Времена года", произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек. Еще девять человек госпитализировали.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

В пресс-службе ПАО "МОЭК" сообщили, что авария произошла на сетях, принадлежащих торговому центру. Оборудование и сети МОЭК в районе происшествия исправны и находятся в работе. Ремонтные бригады компании оперативно прибыли на место и оказывают необходимую поддержку городским службам в устранении последствий происшествия.