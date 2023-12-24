Стоянка с 30 автомобилями сгорела в Чите

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В ночь на 24 декабря пожар уничтожил стоянку с 30 автомобилями в Чите. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича. Помимо стоянки с автомобилями, огонь также охватил нежилой дом, который находился рядом.

Первоначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров, однако затем она увеличилась до 700 "квадратов". Огнеборцы не дали возгоранию распространится на другие объекты и в скором времени полностью потушили пожар.

В результате произошедшего никто не пострадал, людей в помещениях не было. Пожар уничтожил дом и автостоянку с машинами. Всего к тушению огня были привлечены 70 человек и 15 единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар, предварительно, из-за хлопка газа произошел в жилом доме Новочеркасска в Ростовской области. В результате случившегося в больницу попали двое взрослых и ребенок.

До этого женщина и двое детей 3 и 6 лет погибли при пожаре в частном жилом доме в Ростовской области. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

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