Два ребенка погибли при пожаре в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Женщина и двое детей 3 и 6 лет погибли при пожаре в частном жилом доме в Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось спасти из огня еще одну женщину и 8-летнего ребенка.

Всего к ликвидации пожара привлекались 36 специалистов и 13 единиц техники ведомства. Эксперты устанавливают причину возгорания.

Ранее административное здание загорелось в Астрахани. Огонь распространился на 400 квадратных метров. В борьбе с огнем задействовали 67 спасателей и 16 единиц техники.

До этого пожарные вывели 11 детей из горящего дома в Омске. Пожар произошел в одной из квартир на четвертом этаже здания, его площадь составила 60 квадратных метров. Как сообщили в местной администрации, при возгорании пострадали два человека.

Столичные пожарные спасли 13 человек на Хорошевском шоссе