Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме во Франции – СМИ

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Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме на северо-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV.

По данным СМИ, огонь вспыхнул на ферме в коммуне Нордайм в ночь на 22 декабря. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Специалисты эвакуировали шесть человек, а сам пожар оперативно потушили. При этом животных, находившихся внутри здания, спасти не удалось.

Ранее вспышку высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) обнаружили на птицеферме на северо-западе Бельгии. Из-за болезни погибли 95 животных и уничтожена остальная часть, состоящая из 20,1 тысячи домашних птиц.

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