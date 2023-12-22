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22 декабря, 19:31

Происшествия

Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме во Франции – СМИ

Фото: 123RF/planetasport

Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме на северо-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV.

По данным СМИ, огонь вспыхнул на ферме в коммуне Нордайм в ночь на 22 декабря. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Специалисты эвакуировали шесть человек, а сам пожар оперативно потушили. При этом животных, находившихся внутри здания, спасти не удалось.

Ранее вспышку высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) обнаружили на птицеферме на северо-западе Бельгии. Из-за болезни погибли 95 животных и уничтожена остальная часть, состоящая из 20,1 тысячи домашних птиц.

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