Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа обнаружили на бельгийской ферме

Фото: 123RF/yacobchuk

Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) обнаружили на птицеферме на северо-западе Бельгии недалеко от границы с Францией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных.

По ее данным, из-за распространения болезни погибли 95 животных и уничтожена остальная часть, состоящая из 20,1 тысячи домашних птиц.

Ранее очаги заражения птичьим гриппом зафиксировали в пяти районах Кировской области. Доступ к месту обнаружения был ограничен.

В неблагополучных районах региона специалисты провели обследования 732 подсобных хозяйств, привили девять тысяч птиц и отобрали 2 750 проб биологического материала.

В благополучных районах прошли 1 452 ветеринарно-санитарных обследования личных подсобных хозяйств, проведены клинический осмотр и вакцинация более 21 тысячи голов домашней птицы, обследованы 355 водоемов.

В Аргентине уничтожили 200 тысяч кур