Очаги птичьего гриппа выявили в пяти районах Кировской области

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Очаги заражения птичьим гриппом зафиксировали в пяти районах Кировской области. Доступ к месту обнаружения ограничили, сообщается на сайте правительства региона.

Уточняется, что очаги выявили в Фаленском, Немском, Зуевском, Кирово-Чепецком районах, Кирово-Чепецке и Кирове. Там организовали дезинфекцию. Также в данных местах проводят осмотр личных хозяйств и вакцинацию домашних птиц.

По словам главы управления ветеринарии региона Сергея Чучалина, в неблагополучных районах региона специалисты провели обследования 732 подсобных хозяйств, привили 9 тысяч птиц и отобрали 2 750 проб биологического материала. Исследование 385 проб показало отрицательные результаты.

"В благополучных районах прошли 1 452 ветеринарно-санитарных обследования личных подсобных хозяйств, проведены клинический осмотр и вакцинация более 21 тысячи голов домашней птицы, обследованы 355 водоемов", – говорится в заявлении.

Ранее режим повышенной готовности ввели в Кировской области из-за птичьего гриппа. Соответствующий вирус обнаружили в тушках мертвых чаек в Немском и Фаленском районах области.

Глава региона Александр Соколов поручил локализовать очаги выявления гриппа, обработать необходимыми средствами территории, начать больше наблюдать за птицами и усилить учет.

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