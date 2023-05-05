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Режим повышенной готовности ввели в Кировской области из-за птичьего гриппа. Ранее соответствующий вирус обнаружили в тушках мертвых чаек в Немском и Фаленском районах области. Об этом глава региона Александр Соколов сообщил в своем телеграмм-канале.

"По фактам появления в нашей области птичьего гриппа провели заседание комиссии по предотвращению ЧС. Принял отчет управления ветеринарии и глав районов, где обнаружены зараженные чайки. Решил ввести режим повышенной готовности. Сформирован специальный штаб по этому вопросу", – поделился он.

Соколов отметил, что поручил локализовать очаги выявления гриппа, обработать необходимыми средствами территории, начать больше наблюдать за птицами, усилить учет и вакцинацию домашней птицы. Также глава попросил охотников быть внимательными при посещении леса и оперативно сообщать о замеченных там мертвых пернатых.

В марте эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди рассказал о возможности новой пандемии, причиной которой станет птичий грипп. По его словам, есть опасение, что вирус сможет распространяться от человека к человеку.

До этого специалисты научного центра "Вектор" предупредили об опасности для людей птичьего гриппа H5N1, так как он передается от животных к человеку. Они добавили, что данный вариант быстро распространяется, может приводить к пневмонии, одышке и учащенному дыханию.

"Актуальный репортаж": вирусологи предупредили о риске пандемии из-за птичьего гриппа