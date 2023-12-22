Три человека пострадали после хлопка газа в доме Новочеркасска

Фото: 123RF/svglass

Пожар, предварительно, из-за хлопка газа произошел в жилом доме Новочеркасска в Ростовской области. В результате случившегося в больницу попали двое взрослых и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в квартире на пятом этаже дома на Буденновской улице.

"Эвакуированы 10 человек, спасены два человека", – отмечается в сообщении.

Трех человек госпитализировали с ожогами. Пожарные ликвидировали огонь на площади 40 квадратных метров. Несущие конструкции не повредило. При тушении пожара были задействованы 36 человек и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось о взрыве газового баллона в жилом доме в Витебской области Белоруссии. В МЧС страны рассказали, что из здания эвакуировали 11 местных жителей, пострадавших доставили в больницу.

До этого стало известно, что женщина получила травмы при взрыве в квартире в Екатеринбурге. Как уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, пострадавшую в шоковом состоянии с ожогами 1-й–2-й степеней тяжести госпитализировали.

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом