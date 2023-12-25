Возгорание на причале ФГУП "Атомфлот" в Мурманске ликвидировано

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Пожарные полностью потушили возгорание на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманске. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал. О причинах пожара не сообщается.

О пожаре на территории причала в Мурманске стало известно вечером 24 декабря. Предварительная площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огонь вспыхнул в одной из кают на лихтеровозе "Севморпуть".

До этого сообщалось, что два человека получили ранения в результате взрыва в многоквартирном доме на Федеральной территории (ФТ) "Сириус" в Краснодарском крае.