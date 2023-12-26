Две женщины погибли при пожаре в доме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Две женщины 1942 и 1975 годов рождения погибли в результате пожара в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Происшествие случилось на улице Константина Симонова. Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, уточнили в ведомстве.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Савеловской межрайонной прокуратуре", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о возгорании в одном из торговых комплексов в рабочем поселке Хор Хабаровского края. Огонь распространился по конструкциям здания, площадь пожара составила 480 квадратных метров.

До этого сообщалось о ЧП на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманске. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Спустя время огонь удалось потушить, пострадавших нет.

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