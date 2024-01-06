Движение на Большой Тульской улице в Москве затруднено из-за пожара

Фото: телеграм-канал Readovka

Движение на Большой Тульской улице в Москве оказалось затруднено из-за пожара. Столичный Дептранс выпустил соответствующее предупреждение в своем официальном телеграм-канале.

"По адресу Большая Тульская улица, дом № 2 произошло возгорание. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что для движения в сторону области доступна одна полоса из четырех. Водителей попросили заранее выбирать пути объезда.

Ранее автомобиль загорелся на внутренней стороне 21-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Автомобилистов предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать альтернативные пути.



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