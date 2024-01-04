Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Чувашии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Жилой дом и надворные постройки загорелись в деревне Кожар-Яндоба в Чувашии. Площадь возгорания составила 189 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Жильцы дома смогли эвакуироваться до приезда пожарных, однако получили ожоги и наглотались дыма. Девять человек доставили в больницу, в том числе трех детей.

На месте пожара работали 7 специалистов и 3 единицы техники МЧС, добавили в ведомстве.

Ранее трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Грахово в Удмуртии. Мальчик был один дома, когда огонь охватил все строение. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

До этого пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Федора Полетаева в Москве, жертвой возгорания стала женщина 1966 года рождения. Из-за возгорания также пострадал мужчина, его госпитализировали.

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