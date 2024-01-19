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Пожар в ТРК "Европа-Азия" в Челябинске может перекинуться на соседние здания, сообщили ТАСС в МЧС РФ.

Площадь пожара возросла до 1,2 тысячи квадратных метров. Объявлен повышенный ранг сложности пожара. По данным ведомства, идет эвакуация людей из расположенного рядом торгового комплекса.

Основные усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания и защите соседних зданий. Развернут штаб пожаротушения, а также сформированы три звена газодымозащитной службы.

Региональная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Крупный пожар вспыхнул в ТРК "Европа-Азия" на площади 1 тысяча квадратных метров. Там горят торговые павильоны. Информация о пострадавших и подобности ЧП уточняются.

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