Торговые павильоны загорелись на площади 1 тыс "квадратов" в Челябинске

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Крупный пожар вспыхнул в ТРК "Европа-Азия" в Челябинске, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, на площади 1 тысяча квадратных метров горят торговые павильоны. С огнем борются 36 специалистов и 7 единиц техники. Силы и средства наращиваются.

Информация о пострадавших и подробности ЧП уточняются.

Ранее сообщалось, что на территории завода в Шахтах произошел взрыв с последующим возгоранием. Спасатели локализовали пламя, а позже его потушили. В результате происшествия, по словам главы Ростовской области Василия Голубева, пострадали 10 человек, шесть из которых доставили в больницу.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, специалисты устанавливают обстоятельства ЧП, допрашивают очевидцев, изучают документацию предприятия.

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