Пожар на рынке в центре Челябинска локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, которое произошло на рынке рядом с торгово-развлекательным комплексом (ТРК) "Европа-Азия" в центре Челябинска, локализовали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По информации ведомства, пожар распространился на площади 1 200 квадратных метров. При этом возгорание произошло после закрытия рынка, когда никого рядом с торговыми рядами не было. Однако ради безопасности граждан из ТРК была проведена эвакуация.

Сейчас в полной ликвидации возгорания задействованы до 96 специалистов и 36 единиц техники.

"Для бесперебойного водоснабжения протянута магистральная линия от реки Миасс", – сказано в сообщении.

Прокуратура уже запустила проверку по причине возгорания на рынке. В рамках проверки будут выявлены все обстоятельства и причины пожара, а также дана оценка исполнению закона о пожарной безопасности.

"По результатам приняты меры прокурорского реагирования", – сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия действия сотрудников полиции и экстренных служб координирует прокурор Калининского района по Челябинску Татьяна Полежаева, подчеркнули в телеграм-канале ведомства.

Крупный пожар вспыхнул в ТРК "Европа-Азия" изначально на площади 1 тысяча квадратных метров.

По информации МЧС, из-за распространения огня на площади до 1,2 тысячи квадратных метров пожару присвоен повышенный ранг сложности пожара. Основные усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания и защите соседних зданий. Развернут штаб пожаротушения, а также сформированы три звена газодымозащитной службы.



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