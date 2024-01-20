Скончались все члены семьи, пострадавшие при взрыве газа в Махачкале

Фото: телеграм-канал "РКБ им. А.В.Вишневского (Дагестан)"

Скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале. Об этом сообщается в телеграм-канале Республиканской клинической больницы Дагестана.

"Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла", – говорится в сообщении медучреждения.

Сотрудники Республиканской больницы выразили соболезнования родственникам и близким погибших.

Взрыв газа в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале произошел 18 января. По версии следствия, инцидент произошел при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом.

В доме проживала семья из пяти человек – родители и трое детей. Один из детей погиб при взрыве, остальных доставили в больницу с обширными ожогами. Позже в медучреждении скончались еще двое детей и их мать.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

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