Число погибших от взрыва газа в частном доме в Махачкале выросло до четырех

Фото: телеграм-канал "Нетипичная Махачкала © | Дагестан"

В больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Дагестана. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до четырех, трое из которых – дети.

Уточняется, что пострадавшая получила более 96% ожогов тела и находилась в крайне тяжелом состоянии. Комбустиологи ожогового центра Республиканской клинической больницы имени Вишневского сделали все от них зависящее, однако спасти женщину не удалось.

Состояние еще одного пострадавшего от взрыва врачи оценивают как тяжелое. Глава семьи продолжает находиться в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно о трех погибших детях в результате взрыва газа в Махачкале.

По версии следствия, 18 января в частном доме, расположенном по улице Газопроводной, в нарушение требований пожарной безопасности при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом, произошла утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси.

Семья из пяти человек – родители и трое детей – получили обширные ожоги. Погибшим оказался один из детей. Позже в больнице скончались еще двое детей.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В Минэнерго республики добавили, что дом самовольно подключили к газопроводной трубе, поэтому появилась утечка газа.

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