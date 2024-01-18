Третий ребенок погиб после взрыва газа в доме в Махачкале

Фото: телеграм-канал "РКБ им. А.В.Вишневского (Дагестан)"

Число погибших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале увеличилось до трех. В больнице скончался еще один ребенок, сообщается в телеграм-канале Республиканской клинической больницы (РКБ).

Как уточнили врачи, девочка получила раны, несовместимые с жизнью.

"К сожалению, несмотря на своевременно оказанную врачами ожогового центра РКБ имени А. В. Вишневского помощь, спасти ребенка не удалось", – отметило медучреждение.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В Минэнерго республики добавили, что дом самовольно подключили к газопроводной трубе, поэтому появилась утечка газа.

Ранее стало известно о двух погибших детях в результате взрыва газа в Махачкале. Также сообщалось, что родители получили обширные ожоги.

Кроме того, говорилось, что взрослые проходят интенсивную терапию в ожоговом центре Республиканской больницы. У них диагностировали 95–100% ожогов.

По версии следствия, 18 января в частном доме, расположенном по улице Газопроводной, в нарушение требований пожарной безопасности при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом, произошла утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси.

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом