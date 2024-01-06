Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Самаре

Фото: телеграм-канал "МЧС Самарской области"

Взрыв газа произошел во время монтажа натяжного потолка в жилом доме в Самаре. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале регионального главка Следственного комитета России.

"6 января примерно в 13:00 в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного в Октябрьском районе города Самары, при проведении монтажных работ произошел хлопок газа. В результате происшествия пострадали четыре человека", – сообщается в публикации.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, их положили в больницу. Спасатели вывели из здания 50 человек.

Специалисты расследуют дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Планируется провести ряд экспертиз.

Ранее молодой человек получил травмы в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Ижевске, 19-летнего парня госпитализировали.

Происшествие случилось рано утром 27 декабря в многоквартирном жилом доме по улице Воровского. Там произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения. К ликвидации последствий привлекли 20 специалистов.



Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом