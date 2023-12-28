Предпринимателя арестовали в Ставрополе после взрыва газа в его пекарне

Фото: телеграм-канал "Следком"

Октябрьский районный суд арестовал владельца пекарни в Ставрополе, где произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщается в телеграм-канале судов Ставропольского края.

Инцидент произошел 26 декабря из-за незаконного подключения газового оборудования на производстве. В результате произошедшего пострадали семь человек, которым потребовалась госпитализация.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статьям о нарушении требований охраны труда и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Суд, исследовав материал, с учетом личности гражданина Л., обстоятельств и тяжести преступлений, в совершении которых он подозревается, избрал в отношении гражданина Л. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", – говорится в сообщении.

Мужчина будет находиться под стражей до 26 февраля 2024 года. Постановление инстанции еще не вступило в силу.

До этого взрыв газа произошел в жилом доме на Парковой улице в Москве. Специалисты АО "Мосгаз" пришли к выводу, что взрыв случился в результате неправильной эксплуатации газового оборудования. В результате инцидента никто не пострадал.

