Еще один ребенок умер после взрыва газа в Махачкале

Второй ребенок умер в результате взрыва газа в Махачкале, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Таким образом, в результате ЧП двое несовершеннолетних погибли и трое человек получили травмы. СУ СК России по Дагестану возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего гибель двоих несовершеннолетних.

По версии следствия, 18 января в частном доме, расположенном по улице Газопроводной, в нарушение требований пожарной безопасности при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом, произошла утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси.

Следствие пытается установить все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Принимаются меры по установлению виновного.

Ранее сообщалось, что семья из пяти человек – родители и трое детей – получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего утром в частном жилом доме Махачкалы. Погибшим оказался один из детей.

Также говорилось, что взрослые и двое детей, которых удалось спасти, проходят интенсивную терапию в ожоговом центре Республиканской больницы. У них диагностировали 95–100% ожогов.

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом