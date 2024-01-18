Ребенок погиб при взрыве газа в частном доме в Махачкале

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Взрыв газа произошел в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале. Один из пяти пострадавших скончался в больнице, сообщается в телеграм-канале Минздрава Дагестана.

"Семья из пяти человек – родители и трое детей – получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы", – говорится в сообщении.

Погибшим оказался один из детей. Взрослые и двое детей, которых удалось спасти, проходят интенсивную терапию в ожоговом центре Республиканской больницы. У них диагностировали 95–100% ожогов.

До этого 19-летний молодой человек получил травмы в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Ижевске. Происшествие случилось рано утром в многоквартирном жилом доме по улице Воровского. Последствия ЧП ликвидировали 20 сотрудников МЧС.



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