Скорая помощь врезалась в тепловоз в Башкирии

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Скорая помощь врезалась в тепловоз на железнодорожном переезде в Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.

По информации ведомства, из-за происшествия один человек погиб, еще четверо были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП задействованы сотрудники Госавтоинспекции и иных экстренных служб.

В свою очередь, Приволжская транспортная прокуратура запустила проверку по факту соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, о чем сообщила в своем телеграм-канале.

В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что травмы получили медики, а погиб пациент, которого везли в скорой.

При этом ведомство сообщило, что машинист тепловоза пытался уйти от столкновения, применив экстренное торможение, но наезда не удалось избежать. Причиной аварии, по информации следователей, стало то, что водитель скорой проехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда на дороге загорелся красный сигнал светофора.

Сейчас сотрудники СК проводят на месте происшествия комплекс мероприятий в рамках статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Ранее сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 36-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги после развязки с Варшавским шоссе. Обстоятельства произошедшего уточняются. В связи с ДТП движение было затруднено, однако в настоящее время его восстановили.



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