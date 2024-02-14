Женщина убила мужчину в хостеле на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Женщина ранила 35-летнего мужчину кухонным ножом в одной из комнат хостела на улице Образцова в Москве, в результате чего тот скончался. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, они распивали спиртные напитки, после чего между мужчиной и ранее судимой женщиной произошел конфликт. После удара подозреваемая отправилась в душ, рассказали в прокуратуре. Позже мужчину нашла уборщица хостела и вызвала скорую помощь, однако он умер на месте происшествия.

Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль произошедшее. В свою очередь, следователи уже задержали подозреваемую. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным столичного СК, женщина нанесла не менее двух ударов ножом в область расположения жизненно важных органов мужчины. Правоохранители назначили судебные экспертизы.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Останкинским районным судом города Москвы об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в телеграм-канале СК.

Ранее стало известно, что правоохранители возбудили уголовное дело после покушения на убийство мужчины в квартире жилого дома на юго-западе столицы. В ходе конфликта мужчина нанес другому несколько ударов топором в области головы и спины, уточнили в СК. Пострадавшему удалось выбежать на улицу и попросить помощи у прохожих.