Мужчину, ударившего кулаком по лицу ребенка в Курчатове, арестовали на два месяца

Фото: телеграм-канал "Следком"

Ленинский районный суд Курска арестовал на два месяца мужчину, который ударил четырехлетнего ребенка кулаком по лицу в Курчатове. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

"Суд рассмотрел ходатайство СУ СК РФ по Курской области об избрании Гулаеву меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге суд ходатайство органа следствия удовлетворил, заключил Гулаева под стражу на 2 месяца", – говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина подходит к ребенку и бьет его кулаком по лицу. Рядом стоящая женщина сразу оттолкнула нападавшего и взяла ребенка на руки. К злоумышленнику подбежал мужчина и повалил того на пол.

Согласно информации правоохранителей, нападающим оказался отец пострадавшего ребенка. Полиция задержала мужчину, который во время происшествия был пьян. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка.

До этого стало известно, что суд арестовал 56-летнего жителя Ногинска, который напал на 49-летнюю бывшую супругу с ножом и револьвером. Ему предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство".

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