Труп мужчины с ножевым ранением нашли в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в ТиНАО. Об этом сообщает главк столичного Следственного комитета РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, мужчину с признаками насильственной смерти обнаружили 5 февраля около дороги, расположенной в поселении Сосенском. Ему нанесли удар ножом в область спины. В данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.

2 февраля в нежилом здании на улице Саломеи Нерис в Москве нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. На место инцидента приехали специалисты.

На следующий день подозреваемого задержали. Как установили следователи, он ранее был знаком с убитым, а накануне они распивали алкоголь. Отмечается, что скоро правоохранители будут ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения.

"Рейд 112": труп обнаружили в мусороприемной камере дома на Олонецкой улице