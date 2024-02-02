Тело мужчины нашли в заброшенном здании на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины нашли в нежилом здании на северо-западе столицы. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.

"Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины на северо-западе Москвы. 2 февраля в помещении нежилого здания, расположенного на улице Саломеи Нерис, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", – говорится в публикации.

Сейчас специалисты проводят осмотр место случившегося.

Ранее тела пенсионерки и ее внука-подростка без видимых признаков насильственной смерти нашли в квартире дома, расположенного на 1-й Курьяновской улице в Москве. Мать ребенка была доставлена в больницу, где врачи оказали ей медпомощь.

Точную причину смерти можно будет установить после результатов судебно-медицинской экспертизы.



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