СК РФ возбудил дело по факту убийства женщины на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Московские следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения тела женщины в строительном мешке на востоке города. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ в своем телеграм-канале.

По данным следствия, труп с признаками насильственный смерти был найден 12 января недалеко от дома, расположенного на 16-й Парковой улице. Точная причина и время смерти женщины будут определены после проведения судмедэкспертизы.

Отмечалось, что правоохранители прибыли на место происшествия, занимались рассмотрением записей с камер видеонаблюдения, допросом свидетелей, выяснением обстоятельств инцидента и установлением личности подозреваемого.

Ход и результаты проводимой проверки находятся на контроле Измайловской межрайонной прокуратуры.

Как рассказывал один из источников РИА Новости в правоохранительных органах, погибшая, предварительно, 9 января была на свидании с мужчиной с сайта знакомств "ДругВокруг". Во время встречи женщина написала своей дочери, что вместе с новым знакомым они зашли в магазин, купили продукты и алкоголь, а потом отправились на свидание в подвал, отметил собеседник агентства. С его слов, спустя некоторое время женщина перестала отвечать на сообщения, а 12 января ее дочь обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже.

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