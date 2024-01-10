Обвиняемого в убийстве школьницы жителя Челябинска арестовали

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Мужчину, обвиняемого в убийстве 15-летней девочки в Челябинской области, задержали и арестовали, заявила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В ведомстве сообщили, что ночью 6 января у дома № 2 на улице Октябрьской села Татищева между молодым человеком и девочкой произошла ссора, в результате чего злоумышленник расправился с ней и сбежал с места преступления.

Следствие уточнило, что к поиску 19-летнего подозреваемого привлекли опытных сотрудников уголовного розыска. После проведения допроса друзей и родственников был определен круг людей, с которыми до происшествия общались погибшая и сам обвиняемый. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство").

Позже стало известно, что погибшую нашли в заброшенном местном Доме культуры, сообщает Life.ru. При этом на теле девушки зафиксировали признаки удушения и шесть ранений в живот.

В СМИ добавили, что арестованный приходится погибшей двоюродным братом. Между родственниками были сложные отношения, поэтому во время нового конфликта обвиняемый задушил девочку, а после нанес ранение найденным в заброшенном здании гвоздем.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на незнакомую малолетнюю девочку в одном из магазинов юго-востока Москвы. По данному инциденту следователи возбудили уголовное дело.



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