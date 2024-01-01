Женщина зарезала сожителя на юге Москвы в новогоднюю ночь

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Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя в квартире жилого дома на улице Шипиловская. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Сообщается, что нагатинский межрайонным следственным отделом следственного управления возбудил уголовное дело в отношении 35-летней женщины. Она подозревается в совершении убийства.

По данным следствия, 1 января 2024 года женщина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Шипиловская в Москве, в ходе ссоры нанесла один удар ножом в шею своему сожителю. От полученного ранения 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Отмечается, что в настоящее время женщина задержана и признала вину. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

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