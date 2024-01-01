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01 января, 20:00

Происшествия

Женщина зарезала сожителя на юге Москвы в новогоднюю ночь

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя в квартире жилого дома на улице Шипиловская. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Сообщается, что нагатинский межрайонным следственным отделом следственного управления возбудил уголовное дело в отношении 35-летней женщины. Она подозревается в совершении убийства.

По данным следствия, 1 января 2024 года женщина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Шипиловская в Москве, в ходе ссоры нанесла один удар ножом в шею своему сожителю. От полученного ранения 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Отмечается, что в настоящее время женщина задержана и признала вину. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

Ранее стало известно, что двое детей упали в реку в Тверской области, четырехлетнего мальчика спали и доставили в медицинское учреждение. Семилетняя девочка утонула.

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