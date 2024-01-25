Тела двух мужчин нашли в квартире дома на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тела двух мужчин без видимых телесных повреждений нашли в квартире на улице Зеленоградской на севере Москвы, правоохранители начали доследственную проверку. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Следственного комитета.

"По данному факту Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", – уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи осматривают территорию происшествия, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в квартире дома, расположенного на 1-й Курьяновской улице в Москве, нашли тела пенсионерки и ее внука-подростка без видимых признаков насильственной смерти. Мать ребенка госпитализировали.

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