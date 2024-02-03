В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины на северо-западе города

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В столице задержали подозреваемого в убийстве мужчины на улице Саломеи Нерис. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что задержанный ранее был знаком с убитым, а накануне они распивали алкогольные напитки. В сообщении также указано, что в ближайшее время правоохранители будут ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения.

Мужское тело с признаками насильственной смерти нашли в нежилом здании 2 февраля. По информации ведомства, на место происшествия прибыли специалисты для осмотра.

До этого жителя подмосковного Домодедова обвинили в причинении тяжких травм сожительнице, повлекших ее смерть. По данным главка СК России по Московской области, между мужчиной и женщиной в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, в результате которого обвиняемый избил сожительницу и лег спать. На следующий день он обнаружил ее без признаков жизни, вызвал полицию и рассказал о случившемся.

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