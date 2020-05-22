Еще 2 900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице от коронавируса вылечились еще 2 900 пациентов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582", – сообщила заммэра.

Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы.

В Москве донорами плазмы для больных коронавирусом стали более 540 человек. Москвичам, которые переболели коронавирусом и хотели бы стать донорами, также напомнили о работе горячей линии.

Донор не должен иметь хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатит. Доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

Ранее в столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси.