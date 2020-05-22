Еще 2 900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице от коронавируса вылечились еще 2 900 пациентов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582", – сообщила заммэра.
Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы.
В Москве донорами плазмы для больных коронавирусом стали более 540 человек. Москвичам, которые переболели коронавирусом и хотели бы стать донорами, также напомнили о работе горячей линии.
Донор не должен иметь хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатит. Доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.
Ранее в столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси.
Кто может стать донором плазмы для больных коронавирусом
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