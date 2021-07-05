Сотрудники правительства Москвы развеяли популярные мифы о госслужбе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники правительства Москвы развеяли 5 мифов о работе в госструктурах на практической сессии "Твой город – твое дело: приходи в команду правительства Москвы!" в рамках МУФ-2021. Специалисты поделились историями о своем карьерном пути, а также объяснили, какие мнения о работе в правительстве являются только стереотипами, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Правительство Москвы нуждается в кадрах из разных отраслей: образование, ИТ, спорт, работа в префектурах, управах и других учреждениях. А для желающих попасть на государственную службу предоставляются 4 способа трудоустройства.
"У нас все абсолютно прозрачно и доступно: есть карьерные пути для молодежи через программу стажировки, Университет Правительства Москвы готовит управленцев для города, а опытные специалисты могут прийти на наш карьерный портал и нашу страницу на сайте вакансий – там размещено большое количество вакансий для специалистов из разных областей", – рассказала заместитель начальника управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полина Логинова.
Эксперт также отметила, что, кроме того, вакансии регулярно размещают в специальном телеграм-канале, а резюме откликнувшихся соискателей ежедневно просматриваются.
Опыт не является ключевым условием, поскольку сегодня традиционные карьерные треки отходят на второй план, утверждают специалисты.
"Сейчас появилась возможность попасть в команду департамента образования Москвы гораздо быстрее. Помимо людей с педагогическим образованием или опытом работы в школе, большое количество специалистов приходят к нам в самом начале своей карьеры", – рассказал заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов.
Он отметил, что за последние 10 лет Москва вошла в число мировых лидеров в области образования, ведь в ней создаются и реализуются инновационные проекты. Примером одного из таких проектов он назвал набирающую популярность "Московскую электронную школу", главная цель которой – максимально эффективное использование современной ИТ-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования. Специалист также подчеркнул, что столице нужны специалисты, готовые делиться новыми уникальными идеями.
На сегодняшний день в правительство приходит все больше представителей молодежи, а средний возраст сотрудников некоторых префектур – до 30 лет, сообщили специалисты.
Так, 35-летний заместитель префекта Юго-Западного административного округа Владимир Промыслов объяснил, что коллектив разного возраста помогает добиться максимальной результативности в работе и понимания со всеми поколениями жителей столицы.
"Взрослый человек всегда поделится накопленными мудростью и опытом, а у молодого сотрудника есть "движ", который позволяет этот опыт применить на практике, добиться не просто скучной реализации проекта, а воплотить в жизнь креативные идеи, которые могут помочь жителям", – считает Владимир Промыслов.
Эксперты рассказали, что цель постоянного внедрения инноваций в городе – помочь горожанам, сделать жизнь в столице более комфортной и безопасной.
"Мне кажется, что нигде в бизнесе нельзя получить таких возможностей для применения своих знаний. Мы работаем на результат, который смогут оценить, без преувеличения, 20 миллионов человек", – рассказал начальник управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин.
Специалисты из разных префектур и отраслей деятельности подчеркнули, что они регулярно общаются с жителями столицы, чтобы узнавать и поддерживать выдвигаемые инициативы, а также предлагать собственные идеи и решения для благоустройства города и повышения качества жизни.
Специалисты поделились, что госслужба помогает не только найти призвание, но и осуществить мечты. В столице регулярно проходят мероприятия мирового уровня, и, по словам экспертов, город стремится организовывать все более значимые мероприятия, создавать инфраструктуру, проводить тестовые чемпионаты России, университетские соревнования.
Эксперты также заверили, что в любой сфере работы понадобится творческая жилка.
"Любой человек может прийти к нам с самыми необычными проектами и, возможно, стать частью команды правительства Москвы", – заключил Головин.
Ранее на площадке Московского урбанистического форума был подписан меморандум, по которому Москва стала 39-м участником международной программы "Города побеждают диабет". Участниками мероприятия стали главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов, гендиректор Московского урбанистического форума Денис Бойков, гендиректор компании Novo Nordisk в России Сергей Решетников.
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