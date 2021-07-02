"Москва сегодня": Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в столице

02 июля, 19:15
В решении транспортных вопросов столица начала действовать сразу по нескольким направлениям: строить метро, автомобильные дороги и развивать железнодорожную сеть, заявил Сергей Собянин в рамках Московского урбанистического форума.
"Для многих это казалось абсолютно нереальным, тем не менее это становится реальностью. За последние годы мы построили половину станций метро от тех, что были построены за всю историю развития метрополитена. И никаких сомнений практически нет, что мы и оставшуюся часть планов воплотим в жизнь", – отметил мэр.
За последние девять лет в Москве построено практически 180 километров метро и МЦК. Открыть за это время успели 90 станций и 11 депо.
В 2022 году должны открыть 70 километров подземных тоннелей БКЛ, появится масштабная сетка Ж/Д путей – больше 350 километров.
До 2023 года собираются ввести еще 24 станции метро, 20 из которых уже сейчас находятся в активной стадии строительства. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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