Собянин утвердил проект пешеходного моста через Водоотводный канал

12:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице построят пешеходный мост через Водоотводный канал рядом с памятником Петру I. Проект строительства утвердил Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Новый мост длиной 56,6 метра и шириной 8 метров в створе 3-го Голутвинского переулка свяжет Болотную и Крымскую набережные", – говорится в сообщении.
Около нового моста на обеих набережных обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала.
На Болотной набережной благоустроят пешеходную зону общей площадью порядка 0,3 гектара. Ожидается, что новым пешеходным мостом будут пользоваться до 900 человек в час.
Ранее сообщалось, что в Нагатинском Затоне появится мост-бумеранг с велодорожкой. Он пройдет через старое русло Москвы-реки, а также соединит кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со станцией метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии.
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